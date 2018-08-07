Вторник, 7 Августа 2018 16:43

АрмИнфо. Группа депутатов из Арцаха представила в Генпрокуратуру Армении ходатайство- прошение об изменении меры пресечения второго президента РА, первого президента Нагорного Карабаха, героя арцахской войны Роберта Кочаряна, арестованного по делу 1 марта 2008 года по обвинению в свержении конституционного строя. Как сообщает пресс-секретарь парламента Арцаха Ануш Хавалян, депутаты, в частности, просят изменить арест Кочаряна на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, с учетом его заслуг перед Арменией и Арцахом.

Ранее 46 депутатов армянского парламента своими подписями заручились за Кочаряна, требуя от следственного органа сменить его арест на свободу под поручительство. Среди подписавшихся спикер и два вице-спикера парламента от Республиканской партии, большинство фракции РПА, бывший глава Контрольной палаты, депутат от блока "Царукян" Ишхан Закарян и трое парламентариев от партии АРФ "Дашнакцутюн" - Рузанна Аракелян, Ромик Манукян и Арменуи Кюрегян.