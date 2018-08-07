Вторник, 7 Августа 2018 16:39

АрмИнфо. В 2018 году Армения завоевала 86 медалей на чемпионате Европы и мира: 30 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых и это только медали, выигранные на молодежных и юношеских соревнованиях.

Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра спорта и по долам молодежи Габриел Казарян. "С каждым годом увеличивается число спортсменов-медалистов, представляющих Армению", - заявил Казарян. "Мы реализуем крупные проекты для развития массового спорта. В проектах участвуют граждане разных возрастных групп. Важную часть составляет также призывной возраст, где мы реализуем соответствующие проекты, и видим качественный рост", - сообщил он.

Говоря о летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, он сообщил, что Армения отправит больше спортсменов, чем на Олимпиаду в Рио- 2016. Армения на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 32 спортсменами в 8 видах спорта. "Более того, мы будем представлены в новых дисциплинах, по которым не выступали в предыдущие годы", - сказал Казарян.