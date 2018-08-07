Вторник, 7 Августа 2018 16:19

АрмИнфо. "Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Akorda. Ранее Ермекбаев занимал должность помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте. Он окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, получив квалификацию инженера-экономиста, затем военный Краснознаменный институт МО СССР в г. Москве (1986). Работал военным переводчиком в Анголе (1984-1985); был главным специалистом РВА «Казахстан-коммерция» (1991-1992); ведущим специалистом корпорации «КРАМДС», начальником отдела корпорации «КРАМДС-отель» (1992-1993); старшим экспертом торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995); директором Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996); советником председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1997); генеральным директором компании «Юнитэк ЛТД» (1997-1999); главой представительства ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» в г. Пекин (1999-2001).

Нурлан Ермекбаев работал на дипломатическом поприще. Был советником посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003); поверенным в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004); заведующим Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006); советником Президента Республики Казахстан - заведующим Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007); заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010); помощником Президента Республики Казахстан (09.2010-04.2012); Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 04.2012); Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (с 07.2012); Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014); помощником Президента - Секретарем Совета безопасности Республики Казахстан (19.11.2014-09.2016); министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018); помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан (с 04.04.2018).

Нурлан Ермекбаев - офицер со знанием китайского и английского языков.