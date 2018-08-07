Вторник, 7 Августа 2018 15:04

АрмИнфо.Начатый с 1 января 2018 года процесс выплаты не начисленных заработных плат 116 сотрудникам завода <Наирит> по технической безопасности продолжается. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

<На данный момент уже выплачены заработные платы на 55 млн. драмов, что является задолженностью за 5 месяцев>, - написал он. Вице-премьер также отметил, что наряду с этим высчитываются проценты, которые будут выплачены сотрудникам за опоздание.

<Благодарю сотрудников, поднявших этот вопрос, а также министров ЧС и финансов за приложенные усилия в его решении>, - подчеркнул

А.Мирзоян.

Напомним, что химический гигант Армении - завод <Наирит> простаивает с марта 2010 года. Предприятие полностью прекратило работу в 2014 году. Общая задолженность предприятия приблизилась к отметке в 50 млрд драмов (около $130 млн). Суд ереванского административного района Шенгавит в конце ноября 2016 года признал банкротом ЗАО <Завод Наирит> на основании иска, поданного компанией <Электросети Армении>. До конца 80-х годов продукция завода занимала 10-12% мирового рынка синтетического каучука.