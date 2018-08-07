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АрмИнфо. Политика Минобороны Армении в сфере закупок содержит коррупционные риски. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ОО <Национальный центр исследований общественной политики>, советник премьер-министра Армении Артак Манукян, представляя результаты исследования возглавляемой им организации за несколько последних лет.
Из более чем 350 поставщиков из года в год выделяются несколько крупнейших. Помимо естественных монополистов (вода, газ, электроэнергия) есть еще десяток компаний, работе с которыми в последние годы Минобороны отдает предпочтение. На их долю приходится примерно 40% от общей суммы договоров. К примеру, это <Флеш> (топливо), <Элит - капитал> (продукты), <Авангард> (универсальная фирма, но сейчас с МО работает по 4 основным направлениям), <Мосеско> (смазочные масла), <Арп анив> (автомобильные запчасти) и т.д. <Закупки имеют централизованный характер, что свидетельствует об ограниченности конкурентности. Если сумма договора меньше 20 млн, конкурентность больше. Если выше - то фигурируют те же самые фирмы. Более того, исследования показывают, что львиная доля доходов таких компаний-монополистов приходится на МО, что говорит об их зависимости от ведомства>, - утверждает Манукян.
Для снижения коррупционных рисков при закупках Манукян предложил организовать сельские кооперативы. По его словам, это также будет мотивировать жителей села. По его словам, пик закупок для Минобороны приходится на начало и конец года. По утверждению эксперта, средства сэкономленные до конца года больше идут не на закупки, а на новогодние корпорпативы.
|Госминистр Арцаха и замминистра обороны РА обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих
|Никол Пашинян и Тимур Уразаев обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-казахстанских отношений
|Вице-премьер назвал приоритетные сферы нового правительства Армении
|Представители Противовоздушных сил и авиации Армении принимают участие в "Международных армейских играх - 2018"
|В Минске состоится армяно-белорусская рабочая встреча по вопросам коммуникаций и связи
|По факту получения взятки арестован глава Масисского отдела Араратского военного комиссариата
|Вице-спикер армянского парламента и посол России в РА обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ и ЕАЭС
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|Армения завоевала 86 медалей на чемпионате Европы и мира
|Вице-премьер: Сотрудниками по техбезопасности завода <Наирит> выплачена задолженность по заработной плате пятимесячной давности
|Советник премьер-министра Армении заявил о коррупционных рисках при закупках со стороны Минобороны
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|Руководители полномочных структур Армении и России обсудили ситуацию на КПП "Верхний Ларс"
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|Компания <Электрические сети Армении> заявляет, что попытки придать проблеме отключения электропитания политический контент, абсурдны
|КГД выявляет нарушения: Компания <Карго> задолжала госказне 120 млн. драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го августа
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы
|Moodys присвоил Америабанку кредитный рейтинг B1 с прогнозом Позитивный
|Замминистра ИД РА Рубен Рубинян обсудил вопросы взаимодействия с новым представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования индонезийскому коллеге
|Развитие ЮКЖД реализуется в соответствии с планом, а бывшие и нынешние сотрудники компании обращаются к Пашиняну
|Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором осудило факт избиения представителей ЛГБТ сообщества в селе Шурнух Сюникской области РА
|Компания Viva Cell-MTS запускает роуминг-услугу по оповещению находящихся за рубежом граждан РА о месте расположения армянских дипмиссий
|Супруге бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна предъявлено обвинение в незаконном обогащении
|ССС готова предоставить экс-судье КС Валерию Погосяну предусмотренную законом защиту
|Премьер поручил решить проблему орошения сельских хозяйств без попусков воды из озера Севан
|Ряд правозащитных организации обратились к Николу Пашиняну с призывом освободить политического заключенного Шанта Арутюняна
|Мамедьяров: Азербайджан открыт к диалогу с Армение
|Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении отправился на КПП <Верхний Ларс>
|Партия <Зеленых> Новой Зеландии инициировала процесс по рассмотрению в парламенте страны резолюции по признанию Геноцида армян
|Давид Бабаян: Мадридские принципы не являются императивом
|Подписи 45 депутатов армянского парламента направлены в Генеральную прокуратуру для пересмотра меры пресечения Роберта Кочаряна
|Младший сын Сурика Хачатряна намерен "добровольно" пройти обязательную воинскую службу
|Команда Армении в международном танковом биатлоне вышла в полуфинал
|В Марбелье испанская полиция задержала трех криминальных авторитетов из <русской мафии>, один из которых гражданин Армении с инициалами А.S.
|На КПП "Верхний Ларс" вновь образовались многокилометровые очереди
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
|В Армении разработан национальный доклад, исходящий из 1325-ой резолюции совета безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность"
|Назначен новый представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Закрыты дороги, ведущие к храму Гегард
|Глава ССС: Мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна не должна быть изменена
|Бывший глава аппарата президента РА обвиняется в препятствовании правосудию
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|За первое полугодие 2018года Генпрокуратура Армении провела 46 проверок, были выявлены нарушения на сумму в 2,5 млрд драмов
|Захарова: Встреча Лаврова и Мнацаканяна не запланирована
|Посол России: Армения является важнейшим партнером России по совместным действиям в ряде направлений
|Beeline подвел итоги розыгрыша
|Председатель Национального Собрания Армении обратился с посланием к езидскому народу в канун четвертой годовщины геноцида езидов
|Представители МККК встретились с попавшим в плен к Азербайджану гражданином Армении Кареном Казаряном
|Соглашение о совместной системе связи ВС стран СНГ внесут на рассмотрение Совета глав правительств
|Советник президента Арцаха по особым поручениям заявил о неприемлемости Мадридских принципов для армянской стороны
|Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании
|Тела четырех погибших при пожаре в Сочи в ближайшее время отправят в Армению
|Министр обороны Армении не исключил возможности переговоров по получению третьего оружейного кредита от России
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