Вторник, 7 Августа 2018 14:58

АрмИнфо. Политика Минобороны Армении в сфере закупок содержит коррупционные риски. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ОО <Национальный центр исследований общественной политики>, советник премьер-министра Армении Артак Манукян, представляя результаты исследования возглавляемой им организации за несколько последних лет.

Из более чем 350 поставщиков из года в год выделяются несколько крупнейших. Помимо естественных монополистов (вода, газ, электроэнергия) есть еще десяток компаний, работе с которыми в последние годы Минобороны отдает предпочтение. На их долю приходится примерно 40% от общей суммы договоров. К примеру, это <Флеш> (топливо), <Элит - капитал> (продукты), <Авангард> (универсальная фирма, но сейчас с МО работает по 4 основным направлениям), <Мосеско> (смазочные масла), <Арп анив> (автомобильные запчасти) и т.д. <Закупки имеют централизованный характер, что свидетельствует об ограниченности конкурентности. Если сумма договора меньше 20 млн, конкурентность больше. Если выше - то фигурируют те же самые фирмы. Более того, исследования показывают, что львиная доля доходов таких компаний-монополистов приходится на МО, что говорит об их зависимости от ведомства>, - утверждает Манукян.

Для снижения коррупционных рисков при закупках Манукян предложил организовать сельские кооперативы. По его словам, это также будет мотивировать жителей села. По его словам, пик закупок для Минобороны приходится на начало и конец года. По утверждению эксперта, средства сэкономленные до конца года больше идут не на закупки, а на новогодние корпорпативы.