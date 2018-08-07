Вторник, 7 Августа 2018 14:45

АрмИнфо. Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, посол Армении в Грузии Рубен Садоян, генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян и российские коллеги провели совещание на российской стороне контрольно-пропускного пункта <Верхний Ларс>, сообщает пресс-служба Минтранса Армении.

В связи со скоплениями на КПП, российские коллеги отметили, что по сравнению с 2017 годом на 50% возросло число проезжающих через КПП легковых автомобилей и туристов. По прогнозам, этот рост продолжится и в ближайшем будущем. Согласно представителям российской стороны приоритет отдается легковым автомобилям, соответственно, пропускаемость грузовых машин снижается. Российская сторона заверила, что также обеспокоенная возникшими скоплениями и причиненным гражданам неудобством. В связи с этим принято решение предложить всем полномочным ведомствам за короткий промежуток времени представить шаги по увеличению пропускаемости КПП, с учетом его непростого географического расположения. Они убеждены, что некоторые процедуры должны быть модернизированы, необходимы современные технические решения.

Контрольно-пропускной пункт Ларса, согласно регламенту, в день должен обслуживать максимум 170 грузовых автомобилей и 3000 физических лиц. Однако, по состоянию на 5 августа, фактически обслуживались 500

грузовиков и 15 тысяч граждан.