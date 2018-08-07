Вторник, 7 Августа 2018 14:44

АрмИнфо.В ближайшие дни температура воздуха в Армении снизится на 3-5 градусов.

С 9-ого августа температура воздуха снизится на 3-5 градусов, а 11-ого еще на 3- 5 градусов. В Ереване вечером 9-10 августа ожидаются дожди и грозы, скорость ветра достигнет до 18-20 м/с. 11-12

августа не ожидается осадков.

В северных районах Армении вечером 7 августа и ночью 8 августа ожидаются дожди и грозы. С 9 по 10 августа в большинстве областях время от времени ожидаются осадки, также в некоторых районах возможен град. 12 августа осадков не будет. Скорость ветра достигнет в юго-западных частях до 5-10 м/с, а во время грозы до 18-23 м/с.