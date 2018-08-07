Вторник, 7 Августа 2018 14:43

АрмИнфо.В фонд <Мой шаг> в целом перечислено за несколько месяцев 517 тысяч долларов. Об этом на встрече с журналистами сообщила супруга премьер-министра Армении, глава совета попечителей фонда Анна Акопян.

Она сообщила, что за счет средств фонда были обеспечены стипендии 18 бенефициариев фонда <Луйс> (фонд "Луйс", которым руководил экс-министр обороны Виген Саркисян, заявил о прекращении своей деятельности после смены власти в Армении). Анна Акопян выразила благодарность фонду <Виталий Григорянц>, который пожертвовал фонду

"Мой шаг" 222 тысяч долларов. Она также поблагодарила Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU) за пожертвование в размере

200 тысяч долларов, канадского бизнесмена армянского происхождения Вана Лапояна, передавшего фонду 70 тысяч долларов. Анна Акопян заявила, что был также благотворитель, который не пожелал, чтобы его

имя оглашалось.