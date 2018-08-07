Вторник, 7 Августа 2018 14:41

АрмИнфо. Из-за беспрецедентной жары в Армении существенно возросло потребление электроэнергии, что повысило риски аварийности ситемы. Это особенно заметно в административных округах Арабкир и Кентрон Еревана, что приводит к отключениям электроэнергии по чисто техническим причинам.

Как заявляют в компания <Электрические сети Армении>, попытки некоторых СМИ придать проблеме надуманный политический контент, мягко говоря, абсурдны. <Электрические сети Армении> неоднократно заявляли, что являются бизнес-структурой, которая имеет одну главную функцию и цель - надежно и бесперебойно снабжать электроэнергией своих клиентов.

Компания напоминает, что все планы и долгосрочные проекты, объявленные в ноябре прошлого года, направлены на улучшение качества предоставляемых услуг. ЭСА очень заинтересована в том, чтобы клиенты продолжали доверять ей.

Здесь также напомнили, что 4 августа 2018, техника, используемая при строительстве автотрассы Север-Юг, повредила кабель, снабжающий подстанцию <Мергелян 1, 2>, что привело к отключениям абонентов улиц Баграмяна, Комитаса, Касьяна, Сундукяна, Аветисяна, Хачатряна, Киевян, Вагаршяна и некоторых других. Поврежденный кабель был отремонтирован в тот же день и в 17:05 снабжение было восстановлено.

Несмотря на количественное увеличение аварий, основные отключения устраняются в сроки, установленные правилами электроснабжения и использования. В случае нарушения сроков ЭСА выплачивает штраф в размере 50% от среднемесячного потребления электроэнергии, но не более чем в размере 2500 драмов. Если абонент получил опеделенный ущерб из-за сбоя в электропитании или случайного отключения, то в случае подачи жалобы, он получает полную компенсацию понесенного ущерба.