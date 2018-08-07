Вторник, 7 Августа 2018 12:47

АрмИнфо.Комитет госдоходов (КГД) Армении продолжает выявлять нарушения. Очередной случай касается собственника турагенства <Девид Тур> Григора Баляна, руководимое которым ООО <Спартак Мурадян Трейдинк>, являлась так называемой компанией <Карго>, занимающейся перевозкой и растаможкой товаров приобретенных разными хозсубъектами РА из Китая и Турции. Об этом сообщает пресс- служба КГД.

Согласно сообщению, компания задолжала госбюджету 120 млн. драмов по линии налогов, без учета штрафов и пени. Кроме того, было выявлено, что Григору Баляну принаделжала также идентичная компания ООО <Пулман>.

В связи с выявленными нарушениями следственное управление КГД возбудило уголовное дело по 2-й части 205 статьи УК РА.

<В компании будут проведены комплексные налоговые проверки. А для полного восстановления ущерба государству проводяться многочисленные следственные и судебные процессы. Предварительное следствие продолжается>, - отмечено в сообщении КГД.