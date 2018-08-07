Вторник, 7 Августа 2018 12:02

АрмИнфо.АЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 7 августа текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 4, 6, 6/1, 6 А,Б, 8/2, 8/3, 8/4 на ул. Арцаха, жилые дома 119/1, 121, 121/1, 123, 123/2, 123/3, 125,125/1 на ул. Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам, жилые дома 22, 22А на ул. Хачатряна, жилой дом 23/3 на пр. Комитаса,жилые дома 22а, 22/3, 24 на ул. В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 190 на ул. Антараин, собственные дома 92, 92/1 на ул. Сармена, собственные дома 45-484 на ул. Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанаки 2, Горгагорцнери, Байдукова, Ноемберян, Фрунзе, Татик Саряна, Шаамирян, Ахтанаки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, жилые дома 21, 26 на ул. Горгагорцнери, 60А на ул. Фрунзе, 22, 63 на ул. Багратуняц, 143 на ул. Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 частично улицы Сари тага 6-21, жилые дома 1/1, 1/2 на

ул. Абовяна, 7 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 5-48 на ул.

Арами, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, жилые дома 11, 12, 13,

14, 15 в кв. "Чаренц", жилой дом 30 в кв. "Дуряна" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; 11?00-15?00собственные дома 1-20 на ул. Гаджегорцнери, собственные дома 33-34, 58-88 на ул.

Давида Бэка;

в Арагацотнском марзе:

11?00-17?00села Шенаван, Бергашат, Геташен, Нор Кесария и Нигаван; частично город Апаран;

в Армавирском марзе:

10?00-16?00 села Цахкаландж, Амберд, Агавнатун;

в Араратском марзе:

10?00-12?00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

10?00-13?00частично село Севакаван;

10?00-16?00частично село Ванашен;

10?30-16?00частично село Аревшат;

в ВайоцДзорском марзе:

10?00-15?00частично село Арени;

10?30-16?00 частично село Пор;

11?00-16?00 частично село Хачик;

в Котайкском марзе:

14?00-17?00 кварталы "Макраван", "Верин Ахбюрак", частные дома квартала "Верин Ахбюрак", Разданское водохранилище, прилегающие производственные территории и общественные абоненты в городе Раздан; в Гегаркуникском марзе:

10?00-11?00село Дзорагюх и прилегающие общественные абоненты;

10?00-11?30жилые дома 13-27 на ул. Саят-Нова, 2-24 на ул. Саргис Севанеци, 2-16 на ул. Хагагутян, 2-12 на ул. Грибоедова, 1 на ул. Бабаджаняна, 2, 4 на ул. Горцаранаин, хлебной завод микрорайона, здание военной полиции, общественные абоненты, прилегающие к банку "ВТБ-Армения", в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10?00-12?00 северная территория села Арич в Артийском регионе;

10?00-14?00 село Вардахбюр в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

09?15-10?45 жилые дома 3, 4, 5, 5 на ул. Бакунца в городе Каджаран;

10?30-16?00село Ацаван;

11?00-17?00села Веришен, Агиту, Акнер Цгук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной

электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.