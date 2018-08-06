Понедельник, 6 Августа 2018 21:12

АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Америабанку кредитный рейтинг "B1" по долгосрочным депозитам в нацинальной валюте с прогнозом "Позитивный" , "В2" - по долгосрочным депозитам в инвалюте с прогнозом "Стабильный", и "Ва3" - по долгосрочному риску контрагента.

Присвоенный по депозитам банка рейтинг отражает: направления диверсификации бизнеса банка и прочные позиции на местном рынке; улучшенное качество активов и способность поглощать возможные потери благодаря достаточному буферу капитала, высокой прибыльности, и наличию необходимых резервов для покрытия возможных потерь от проблемных кредитов; достаточный уровень ликвидности и диверсифицированность источников привлекаемых средств. В то же время кредитный рейтинг банка ограничен макроэкономическими показателями Армении и значительной долей валютных кредитов.

При присвоении вышеуказанных рейтингов Америабанку агентство Moody's принял во внимание ряд важных показателей. В частности, в кредитном портфеле банка сократилась доля неработающих ссуд - до 3,9% к 1 апреля 2018г с 4,1% по итогам 2017г., а коэффициент покрытия проблемных кредитов составил в I квартале с.г. 87% против 57% в конце 2017г. В то же время доля валютных кредитов в конце 2017г была высокой - 82%, что увеличивает чувствительность качества активов к колебаниям курса. Но с другой стороны, большая часть этих заемщиков - экспортеры, которые обеспечивают валютную выручку, что частично смягчает риск от колебаний курса.

Moody's придал важность также и тому фактору, что у Америабанка диверсифицированный акционерный капитал, что при необходимости обеспечивает привлечение дополнительного капитала. В частности, благодаря вложениям Азиасткого Банка Развития общий капитал Америабанка в 2018 году пополнился на $30 млн. Норматив адекватности капитала Америабанка по итогам I квартала 2018г составил 14,05% (при требуемых ЦБ РА min 12%), а по требованиям Базель1 - около 19%. По итогам I квартала 2018г чистая прибыль банка составила 2.56 млрд драмов, с обеспечением годового роста на 56%. В результате, прибыльность активов составила 1,5%, а рентабельность капитала - 13,4%.

Напомним, что Америабанк - динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк - универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка выступают Америя Групп CY Ltd.

- 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,9% и ESPS Holding Limited - 11,7%. Отличительные награды: от Euromoney (2017г, 2016, 2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award".