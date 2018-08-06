Понедельник, 6 Августа 2018 20:07

АрмИнфо.. Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Рубен Рубинян 3 августа обсудил вопросы взаимодействия с новоназначенным представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Еленой Милошевич в связи с вручением ею верительных грамот.

Как сообщается на сайте МИД РА, поздравив Елену Милошевич в связи с вступлением в должность, Рубен Рубинян отметил важность установившегося между правительством Республики Армения и Всемирной продовольственной программой ООН эффективного взаимодействия в контексте реализации в Армении различных программ. Обе стороны с удовлетворением отметили достижения Армении за последние годы в сфере обеспечения школьного питания и накопленный большой опыт, что и послужило поводом для проведения в Армении в сентябре 2016 года 18-го Глобального форума по вопросам питания детей.

Стороны подчеркнули, что на сегодняшний день в результате реализации программы стабильного школьного питания тысячи детей в различных регионах Армения обеспечены школьным питанием.

В ходе встречи была отмечена также важность реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, большая часть целей которой касается проблем улучшения здоровья и питания детей и матерей.

Отметим, что широкомасштабная программа <Стабильное школьное питание> стартовала в 2010г., осуществляется правительством Армении и Всемирной продовольственной программой ООН, при финансировании правительства Российской Федерации.