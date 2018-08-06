Понедельник, 6 Августа 2018 19:11

АрмИнфо. В Усть-Каменогорске, в областном историко-краеведческом музее, профессор Зейнолла Самашев презентовал акиму ВКО Даниалу Ахметову уникальные находки, сделанные в центральном кургане «Елеке сазы» в Тарбагатайских горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антропологи и археологи предполагают, что найденный в кургане юноша в золотом убранстве примерно 17-18 лет принадлежит высокому социальному статусу. Находка археологов относится к ранне-сакскому периоду - 7-8 век до нашей эры. Брюки и сапоги юноши были расшиты золотым бисером, на шее юноши красуется килограммовая «золотая гривна» с сохраненными письменами (гривна - мужское украшение на шее из цельного золота, аналог современных военных погонов). Кроме того, рядом с юношей расположен золотой кинжал и золотой колчан.

По словам Зейноллы Самашева, впервые была применена технология «монолитной доставки» уникальной археологической находки.

Доктор исторических наук говорит, что череп в очень хорошей сохранности, что позволяет восстановить внешний облик человека, узнать, чем он питался и многое другое.

«Мы пригласили антропологов из Москвы. Самое главное - кости лежат на месте, что позволит нам также восстановить костюм (каким он был - погребальным или военным). Узнаем, на какой стадии находилось общество и его технологии, узнаем производственный цикл, где добывали золото и как обрабатывали. Найденные золотые украшения и вещи говорят о высочайших технологиях ювелирной работы, не подвластных современным ювелирам. Несколько десятков тысяч золотого бисера, которым расшиты были сапоги и одежда этого знатного человека - меньше 1 мм. Предстоит большая работа по реконструкции, по изучению полей ДНК, по музеефикации, по изучению антропологических данных. На данный момент мы можем сказать, что захороненный человек был мумифицирован и имеются своеобразные знаки: символ вечности, солнца, движения», - рассказал З. Самашев.

По словам приглашенного научного сотрудника центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая (Москва) Егора Китова, особенностями найденного в кургане костного скелета молодого человека, пролежавшего в земле примерно 2 тысячи 800 лет, является то, что в плечевых костях найдены отверстия, что говорит о том, что тело умершего подвергли мумифицированию для сохранности. Далее захоронения-находки этих периодов обычно находят уже разграбленными, а эта находка абсолютно целая.

«Количество золота и всех статусных вещей говорит о том, что этот человек был очень высокого социального статуса, о чем косвенно подтверждают следы муминизации тела, чтобы попрощаться с человеком высокого социального статуса успели все члены общества», - пояснил Е.Китов.

Аким Восточно-Казахстанской области не мог скрыть волнения от новой сенсации, которую подарили Казахстану археологи. Он дотошно рассматривал представленную находку и с лупой в руках вглядывался в сохраненные золотые узоры украшений.

«Сегодня у нас отличная новость: выдающийся археолог страны Зейнолла Самашев сделал уникальное открытие. В «Елеке сазы» найден «золотой человек». И, безусловно, это весомый вклад в сокровищницу нашей страны. Это выдающее открытие свидетельствует о том, что в те времена у предков была развита высокая индустриальная культура и технология», - отметил Даниал Ахметов.

Как уже сообщал Казинформ, все археологические раскопки и исследования в регионе ведутся в рамках реализации трехлетней Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии. Цель программы - не только глубоко научное исследование знаковых археологических памятников области и восстановление исторического прошлого нашей Родины, но, и их сохранение, реконструкция и использование в качестве наглядного материала исторического туризма. В этом году программа завершается и сейчас решается вопрос о её продолжении.