Понедельник, 6 Августа 2018 18:41

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла торжественная церемония награждения победителей 5-го конкурса среди иностранных журналистов «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

.Ежегодно в конкурсе участвуют авторы, наиболее интересно освещающие в своих материалах различные аспекты развития современного Казахстана. В этом году были отобраны пять победителей среди 85 работ из более чем двадцати стран. Победители конкурса выиграли поездку в Казахстан с посещением Астаны, Алматы и курорта Боровое, которая предусматривает обширную информационную и культурную программу.

«МИД Казахстана продолжит всячески способствовать работе иностранных журналистов по освещению событий в нашей стране. Открытость казахстанского общества, открытость сознания, представление миру нашей культуры – в этом суть программы Президента Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру»», - сказал Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, выступая перед участниками церемонии.

Победителем среди авторов из стран СНГ и Балтии стала редакция Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), которая в течение 2017-2018 годов активно освещала казахстанско-узбекские отношения. Среди работ УзА, заявленных на конкурс, особо были отмечены статьи «Узбекистан-Казахстан: посвящено 25-летию установления дипломатических отношений», тематические материалы о веломарафоне дружбы и Днях Алматинской области в Узбекистане.

«За последнее время значительно возрос интерес мирового сообщества к Центральной Азии. Президент Нурсултан Назарбаев и главы всех государств региона проводят большую работу по укреплению всестороннего взаимодействия в регионе. Неслучайно, что в этом году значительное количество публикаций было посвящено сближению и сотрудничеству государств Центральной Азии. В прошлом году товарооборот Казахстана со всеми центрально-азиатскими странами увеличился на 18,4%, из них с Узбекистаном на 32%», - отметил в своем выступлении глава МИД.

Лучшей работой среди журналистов из стран Америки стала статья журналистов из США Стефана Рабимова и Александра Липовцева в издании «Forbes» «Семь чудес Казахстана: почему fashion-туризм процветает в Центральной Азии».

Победителем от стран Ближнего Востока и Африки стал Айман Ель-Забен из Иордании за серию материалов, посвященных членству Казахстана в Совете Безопасности ООН, Пяти социальным инициативам Президента Казахстана, МФЦА и 20-летию Астаны.

В целом, в этом году около 300 публикаций в зарубежных СМИ были посвящены юбилею Астаны. Подавляющее большинство – эксклюзивные материалы журналистов, специально прибывших в Астану для знакомства с развитием города. Таковым и является материал под названием «Астана: столица с собственным шармом и развлечениями», опубликованный в журнале «Business Central Asia» автором из Индии Индервиром Сингхом, который был признан победителем от стран Азии, Австралии и Океании.

Британский журналист Джилли Пикап стала победителем конкурса от стран Европы. Она опубликовала в изданиях «Aberdeen Press&Journal» и «The People's Friend» материалы под заголовками «Пункт назначения - Казахстан» и «Казахстана: на шаг впереди».

В ходе церемонии выступили президент Клуба главных редакторов Казахстана Ерлан Бекхожин, послы Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, Индии Прабхат Кумар, дипломаты посольств Иордании и США.

Кроме того, целый ряд журналистов и СМИ были отмечены дипломами, которые будут вручены в посольствах Казахстана.

Партнерами V Международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» выступили отели «Rixos President Astana», «Rixos Borovoe», «Rixos Almaty», транспортная компания «Аргымақ», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», авиакомпании «Wizzair» и «Turkish Airlines». МИД Казахстана выражает благодарность всем партнерам за поддержку в организации и проведении ставшего традиционным конкурса.