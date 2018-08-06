Понедельник, 6 Августа 2018 17:41

АрмИнфо.Впредь абоненты Viva Cell-MTS после выезда из Армении в другую страну с момента регистрации в заграничной мобильной сети, получат бесплатное сообщение, где будут обозначены официальные сайты Посольства и консульства РА и номер горячей линии МИД в стране, которой находится абонент.

Как сообщает пресс-служба компании, Viva Cell-MTS является пока единственным оператором в Армении, предоставляющем подобную услугу, которая была запущена при инициативе МИД РА.

<Услуга была запущена с целью предоставить выехавшим за рубеж гражданам РА информацию касательно места и контактных данных армянских дипмиссий, что является крайне важным с точки зрения быстрой связи в случае чрезвычайных ситуаций > , - отмечено в сообщении компании.

Согласно источнику, Viva Cell-MTS предоставляет услуги международного роуминга в 564 партнерских роуминг-сетях в 200 странах.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.