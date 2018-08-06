Понедельник, 6 Августа 2018 17:30

АрмИнфо.Супруге бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-заместителя главы Службы государственной охраны Вачагана Казаряна Рузанне Бегларян предъявлено обвинение в незаконном обогащении и сокрытии реальных доходов от декларации.

Отметим, что Бегларян предъявлено обвинение в рамках того же дела, по которому проходит и ее супруг, также обвиняемый в незаконном обогащении и сокрытии реальных доходов от декларации. Согласно сообщению ССС, Бегларян, как супруга должностного лица, начиная с 2014 года, неизменно декларировала одну и ту же сумму в размере 25 млн драмов, $29 тысяч и 17.400 евро.

Меж тем, в ходе следствия выяснилось, что она в декларации за 2017 год скрыла реальные размеры своего имущества на сумму в 350 млн .817 тыс драмов. Причем ее имущество увеличивалось несоразмерно с ее доходами, и этот факт обвиняемая не сумела объяснить. Следствие пришло к выводу о том, что здесь на лицо факт незаконного обогащения. В качестве меры пресечения в отношении Бегларян избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.

Отметим, что Вачаган Казарян был выпущен на свободу под залог в размере 1 млрд драмов ( более $2 млн).