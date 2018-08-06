Понедельник, 6 Августа 2018 17:01

АрмИнфо. Специальная следственная служба в случае необходимости готова предоставить бывшему судье Конституционного суда Армении Валерию Погосяну предусмотренную законом защиту. Об этом корреспонденту АрмИнфо заявили в ССС, касаясь недовольства Погосяна о том, что следственный орган, обнародовав его имя в рамках дела в отношении экс-главы аппарата президента Кочаряна Армена Геворкяна, не позаботился о его безопасности.

"Интересно, когда следственный орган обнародовал мое имя, он подумал о моей безопасности или я тоже для него являюсь средством, а не человеком",- заявил Погосян в интервью "Азатутюн".

Примечательно, что в ССС не захотели прокомментировать основной лейтмотив интервью Погосяна, согласно которому экс-глава аппарата Кочаряна не оказывал на него давления. "Это заявление Погосяна ССС комментировать пока не намерена",- заявили корреспонденту АрмИнфо в Специальной следственной службе.

Ранее в интервью "Азатутюн" Погосян, в частности, заявил: "Я не давал показания о том, что в отношении меня или моего брата было оказано давление. Я никогда не встречался и не общался с Арменом Геворкяном. Это является заключением следственного органа", - заявил Погосян, добавив, что в рамках дела в отношении Армена Геворкяна он проходил в качестве свидетеля и давал соответствующие показания. На вопрос о том, возможно ли, что в его отношении было оказано опосредованное давление через работающего в администрации президента Кочаряна брата, Погосян заявил: "Нет, такого не было, я это опровергаю". На другой вопрос о том, говорил ли брат Погосяна ему, что Роберт Кочарян ожидает от КС "исходящего из его интересов вердикта", экс-судья ответил: "Оставим это следствию".

Меж тем, в заявлении ССС говорится, что в отношении Валерия Погосяна было оказано давление со стороны главы администрации второго президента Армена Геворкяна посредством брата Погосяна, работающего тогда в аппарате Кочаряна, с тем чтобы он проголосовал за "исходящее из интересов Кочаряна решение по президентским выборам". Армен Геворкян обвиняется в препятствовании правосудию и вмешательстве в судебный процесс. В отношении Геворкяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.