Понедельник, 6 Августа 2018 16:12

АрмИнфо. Никол Пашинян поручил вице-премьеру Тиграну Авиняну с участием представителей заинтересованных ведомств создать рабочую группу, которая в сжатые сроки проведет обсуждения на предмет обеспечения сельских общин оросительной водой, не прибегая к дополнительным попускам из озера Севан. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер заявил в ходе совещания на данную тему.

<Необходимо исследовать ситуацию и найти решения без необходимости попуска вод из Севана. Проблему нужно решить максимально эффективно и

в кратчайшие сроки>, - подчеркнул премьер. При этом он придал важность развитию технологии капельно- оросительных систем в Армении.

Возвращаясь к ситуации, связанной с озером Севан Н.Пашинян подчеркнул: <Сегодняшнее положение вынуждает нас говорить о том, что пришло время прекратить относиться к озеру как к игрушке, либо как к емкости для воды. Это совершенно недопустимо, и такое отношение, к сожалению, со временем превратилось в госполитику и сегодня мы стали очевидцами итогов подобного отношения к озеру. Нам следует порвать эту замкнутую и нежелательную цепь>, - заключил глава правительства.

Как ранее сообщало АрмИнфо, уже в начале нынешнего сезона отпусков, экологи начали сигнализировать о проблеме обрастания Севана водорослями, что по мнению экспертов, обусловлено не только высоким температурным фоном, скудными осадками, сбросом крайне загрязненных вод в бассейн озера и отсутствием водоочистительных станций, но и прошлогодними дополнительными попусками воды. Специалисты говорят о серьезном нарушении водного баланса этой уникальной высокогорной <жемчужины Армении>.