Понедельник, 6 Августа 2018 15:48

АрмИнфо.Правозащитные организации Армении обратились к Николу Пашиняну с призывом предпринять шаги по обеспечению прав человека, высвобождению тюрем посредством углубленного расследования ранее принятых судебных решений, особенно в отношении пожизненно заключенных, а также <узников совести>, в числе которых дело Шанта Арутюняна.

В своем обращении руководители Центра прав и свободы человека, Ереванского пресс-клуба, Хельсинкского комитета, Клуба журналистов "Аспарез", Антикоррупционного центра "Трансперенси интернешнл" и Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи отметили, что в отношении Шанта Арутуняна, который признан политзаключенным со стороны международных правозащитных организаций, и его товарищей был вынесен очевидный несправедливый, несоразмерный и заказной судебный приговор. Отмечается, что Шант Арутюнян ожидает в отношении себя и своих товарищей исключительно оправдательного приговора и не приемлет иных способов выхода на свободу.

Правозащитники предложили главе правительства не тянуть с решениями, связанными с необходимостью оправдания Шанта Арутюняна и других пролитзаключенных.

Отметим, что 31 октября 2013 года лидер партии <Цегакрон> Шант Арутюнян начал сидячую забастовкуна площади Свободы в Ереване, а 5 ноября организовал <Шествие масок>, которое было посвящено международному дню Гая Фокса. <Шествие масок>, считавшееся частью инициативы, называемой <Революцией ценностей> было нарушено полицией, произошли столкновения, Шант Арутюнян и 40 его единомышленников были арестованы. Часть из них позднее освободили, а Шанта Арутюняна с четырнадцатью единомышленниками по решению суда первой инстанции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Еревана от 17 октября 2014 года приговорили к лишению свободы. Арутюнян был приговорен к 6 годам лишения свободы.