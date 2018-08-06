Понедельник, 6 Августа 2018 15:47

АрмИнфо. <Прошедшая в Брюсселе встреча стала первым содержательным контактом с моим новым армянским визави. Мы нацелены на результат и готовы к продолжению интенсивного субстантивного диалога в этом направлении>, - цитирует главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова РИА Новости.

Мамедъяров добавил, что Азербайджан открыт к диалогу с Арменией, в рамках которого должны проходить <ответственные и содержательные> переговоры.