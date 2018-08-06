Понедельник, 6 Августа 2018 15:45

АрмИнфо. Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акобян по поручению премьер-министра Никола Пашиняна отправился на КПП <Верхний Ларс>, где в очередной раз образовались большие очереди машщин.

Ранее замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбукчян на своей страничке в Fcebook написал, что очереди образовались как с грузинской, так и российской сторон. По его словам, с российской стороны протяженность очереди достигает 9-10 километров (пять километров из которых занята грузовиками), а на грузинской стороне скопились 200 грузовиков. При этом замминистра сообщил, что сейчас ведутся работы по урегулированию ситуации.