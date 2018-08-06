Понедельник, 6 Августа 2018 15:43

АрмИнфо.Партия <Зеленых> Новой Зеландии инициировала процесс по рассмотрению в парламенте страны резолюции по признанию Геноцида армян в Османской Турции. Одним из инициаторов процесса стал депутат Гарет Хьюг. <Мы собираемся представить вопрос признания в парламенте и просим всех депутатов поддержать нас.

Произошедшее с армянами имеет отношение к истории каждого народа>, - цитирует новозеландского парламентария общественная телекомпания . Гарет Хьюг заявил также, что Новая Зеландия в вопросе признания Геноцида армян в Османской империи должна следовать примеру Германии, Нидерландов, Франции и других стран мира, официально признавших и осудивших трагедию 1915 года.

В свою очередь Армянский комитет Новой Зеландии в ближайшее время организует в парламенте страны показ документального фильма о Геноциде армян <Намерение разрушить> ().