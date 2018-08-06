Понедельник, 6 Августа 2018 15:31

АрмИнфо. Мадридские принципы и все иные документы по урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта не являются императивом, пока они не приняты всеми сторонами. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

"Мадридские принципы не могут быть императивом и с учетом того, что в их разработке Степанакерт не принял непосредственного участия - это всего лишь собрание предложений сопредседателей и сторон, участвующих в переговорах. Но сами посредники неоднократно говорили, что они являются лишь арбитрами и не намерены навязывать сторонам какие-либо решения",- заявил он.

Говоря о переговорах в целом, Бабаян заметил, что надо дифференцировать два процесса: "Первый нацелен на окончательное урегулирование конфликта на основе подписания соответствующего документа, но это возможно лишь при полноправном участии в этом процессе Степанакерта. Ясно, что ожидать скорейших подвижек в этой плоскости не приходится с учетом максималистской политики Азербайджана, постоянно угрожающего войной не только Арцаху, но и Армении. Если Азербайджан отойдет от этой своей политики и осознает, что возврата к прошлому никогда не будет, что Арцах никогда не возвратится к границам бывшей Нагорно-Карабахской Автономии, возможно, что в переговорах будет зафиксирован некий прогресс. Второй процесс нацелен на сохранение стабильности в регионе. И в этом вопросе большую роль играют встречи представителей Армении и Азербайджана, пусть даже не на высшем уровне",- заявил пресс-секретарь главы Арцаха.

Говоря о возможности возобновления военных действий на фоне милитаристских угроз Баку, Бабаян заметил, что одно дело угрожать, другое - претворить эти угрозы в жизнь. "Начать войну не так-то легко. Для этого должны быть соответствующие предпосылки - изменение геополитической ситуации, разлад в армянском обществе, снижение боеспособности армянских ВС. А этих тенденций на сегодняшний день нет, следовательно, ожидать широкомасштабной войны в ближайшем будущем не надо, однако мы к ней должны быть готовы всегда",- резюмировал споксмен.