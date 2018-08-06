Понедельник, 6 Августа 2018 14:44

АрмИнфо. Подписи 45 депутатов армянского парламента направлены в Генеральную прокуратуру для пересмотра меры пресечения Роберта Кочаряна. Как корреспонденту АрмИнфо сообщили в Генпрокуратуре РА, подписи уже получены, вопрос находится в стадии рассмотрения.

Депутаты, в частности, настаивают на смене меры пресечения Кочаряна с ареста на освобождение под их личное поручительство. Под документом подписались депутаты от Республиканской партии, в том числе спикер и вице-спикеры парламента, а также некоторые члены фракции АРФ "Дашнакцутюн".