Понедельник, 6 Августа 2018 14:19

АрмИнфо.Младший сын скандально известного бывшего губернатора Сюника Сурена Хачатряна Трдат Хачатрян обратился с письмом к министру обороны Давиду Тонояну, в котором заявил о своей готовности пройти обязательную воинскую службу.

При этом, в письме он отмечает, что был освобожден от армии по медицинским показаниями по диагнозу "умеренная неврастения". "Эту болезнь я получил в 2013 году во время перестрелки у нашего дома, в результате которой погиб житель Гориса Аветис Будагян, были ранены Артак Будагян и Николай Абрамян. Аветис Будагян погиб на моих руках, двое раненных были перевезены мной в больницу.

После этого я получил необходимое лечение, в том числе и за рубежом, в результате состояние моего здоровья намного улучшилось, и я готов пройти обязательную воинскую службу. Прошу Вас не отказать в моей просьбе служить Родине",- говорится в письме Хачатряна-младшего.

Меж тем, Следственный комитет Армении на днях возбудил уголовное дело в отношении сыновей Хачатряна - Тиграна и Трдата за незаконное уклонение от обязательной воинской службы. СК, в частности, выяснил, что представленные Хачатрянами документы о наличии у Тиграна и Трдата болезней, были фальшивыми, также как и справки, выданные медкомиссией, об освобождении последних от армии на основании болезни.

Медики Тиграну и Трдату Хачатрянам "диагностировали" "неврастению". Однако СК назначил повторную экспертизу братьям, которая должна была начаться с 30 июля 2018 года.