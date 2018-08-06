Понедельник, 6 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. Команда Армении в международном танковом биатлоне вышла в полуфинал.

Как сообщает Минобороны Армении, армянские танкисты соревновались с командами из Вьетнама, Киргизии и Мьянмы и поразили пять мишеней из пяти возможных, заняв 9-ое место среди 12 лучших команд.

В полуфинале армянские танкисты будут соревноваться с командами из России, Венесуэлы и Монголии. Очередное соревнование с участием армянских танкистов состоится 8 августа.