Понедельник, 6 Августа 2018 12:48

АрмИнфо.Национальная полиция Испании сообщила о задержании трех воров в законе, одного из которых власти считают третьим человеком в иерархии так называемой русской мафии, сообщает издание Sur со ссылкой на агентство EP.

Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает РБК. Криминальные авторитеты собрались, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов и тем самым продемонстрировать свою силу. Один из них попал в поле зрения правоохранительных органов, когда, находясь в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста в этой стране 129 членов <русской мафии>. По данным полиции, он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние. Этот человек является гражданином Армении с инициалами А.S. Еще двое участников <сходки> являлись, по данным полиции, выходцами из Грузии. При них были обнаружены поддельные польские и украинские документы. В ходе наблюдения полицейские выявили большое количество квартир и гостиничных номеров, которые использовались преступниками. В них были проведены обыски.