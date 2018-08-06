Понедельник, 6 Августа 2018 12:46

АрмИнфо.На КПП "Верхний Ларс" вновь образовались многокилометровые очереди. Как написал на своей страничке в Fcebook заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбукчян, очереди образовались как с грузинской, так и российской сторон.

По его словам, с российской стороны протяженность очереди достигает 9-10 километров (пять километров из которых занята грузовиками), а на грузинской стороне скопились 200 грузовиков. При этом замминистра сообщил, что сейчас ведутся работы по урегулированию ситуации.