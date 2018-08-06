Понедельник, 6 Августа 2018 12:46

АрмИнфо. В 17:30 часов 5 августа в МЧС Арцаха поступил сигнал о том, что в водохранилище "Хачен" Мартакертского района утонули два человека.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что один из утонувших является военнослужащим одной из частей МО Арцаха 36-летним Арменом Овакимяном. Второй утонувший - житель Мартакерта Арам Саркисян (1975 г. р.).