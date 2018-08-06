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 Понедельник, 6 Августа 2018 12:44
Татевик Шагунян

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением вертолета Ми-8.

В телеграмме соболезнования, в частности, говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович, в Армении с глубокой печалью восприняли трагическую новость о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа. Выражаю искренние соболезнования Вам и всем россиянам в Вашем лице, и прошу передать мои соболезнования родственникам и друзьям жертв".

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