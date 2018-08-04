Суббота, 4 Августа 2018 15:30

АрмИнфо.В Армении разработан национальный доклад, исходящий из 1325-ой резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность". Общественные обсуждения, посвященные докладу, состоялись накануне, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РА.

Согласно источнику, в обсуждениях, организованных МИД РА, помимо членов межведомственной комиссии, разрабатывавших документ, приняли

также участие представители порядка 70 общественных организаций. Открывая мероприятие, начальник управления международных организаций МИД РА, председатель межведомственной комиссии Ваграм Каджоян отметил, что резолюция с институциональной точки зрения касается влияния вооруженных конфликтов на женщин, предотвращения и решения вооруженных конфликтов и вовлечения женщин в мирный процесс. Резолюция касается предотвращения и решения конфликтов, мирных переговоров урегулирования, построения мира и других миссий, а также вопросов, касающихся роли женщин в постконфликтный период.

Начальник отдела прав человека и гуманитарным вопросам управления международных организаций МИД РА Карине Суджян представила работы, проведенные межведомственной комиссией, коснулась основных направлений резолюции 1325 - предотвращения (prevention), защиты (protection), участия (participation) и содействия и восстановления (relief and recovery).

Участники обсуждений отметили, что целью подобного рода обсуждений является подробное представление проекта представителям общественности и международных организаций и их вовлечение в процесс переработки представленного документа.