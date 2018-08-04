Суббота, 4 Августа 2018 15:28

АрмИнфо.Назначен новый представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Армении. Ею стала Елена Милошевич, которая накануне вручила верительную грамоту об аккредитации заместителю министра иностранных дел РА Рубену Рубиняну.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РА, поздравив Елену Милошевич с назначением, замминистра иностранных дел РА подчеркнул важность эффективное взаимодействие с Всемирной продовольственной программой в контексте реализуемых в Армении различных программ.

Собеседники с удовлетворением констатировали зафиксированные в последние годы успехи и накопленный опыт при реализации программы школьного питания. Они указали на важность решений, принятых на 18-ом глобальном форуме, который прошел в сентябре 2016 года в Армении. Стороны отметили, что в настоящее время в результате реализации программы "Стабильное школьное питание" тысячи детей из областей страны обеспечены школьным питанием.

В ходе встречи была также подчеркнута важность реализации повестки ООН "Устойчивое развитие 2030", большая часть которой касается решения проблем с питанием детей и здоровья матерей.

Ранее сообщалось, что программа "Стабильное школьное питание" будет осуществляться до конца 2018 года. Параллельно идет работа по выработке стратегии программы, которая включает в себя продолжение программы до 2025 года.

Напомним, что в качестве страны-донора для армянских школ выступает правительство Российской Федерации, при поддержке которого финансирование программы до конца 2018 года составит $35,6 млн. Целью программы является обеспечение 60 тысяч учеников младших

классов и подготовительных групп из 600 школ шести областей Армении питанием, которое предоставляется 180 дней в году. Программа стартовала в Армении в 2010 году на основании соглашения, достигнутого между правительством РА и Всемирной продовольственной программой ООН.