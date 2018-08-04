Суббота, 4 Августа 2018 03:07

АрмИнфо. Мера пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в виде ареста не должна быть изменена. Об этом заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян. По его словам, арест единственно верное решение в отношении Кочаряна, который на свободе используя свои возможности, может повлиять на следствие.

Хачатрян, вместе с тем, отметил, что Кочарян не участвует в следственных мероприятиях и не дает никаких показаний.

Отметим, что 4 августа суд обсудит ходатайство защиты Кочаряна об изменении меры пресечения своему подзащитному. Хачатрян посчитал, что у следствия достаточно материалов для того, чтобы доказать вину Кочаряна в свержении в 2008 году конституционного строя. «Решение о переходе республики на чрезвычайное положение было незаконным, следовательно оно нарушило права и свободы граждан РА, следовательно на лицо свержение конституционного строя», - объяснил Хачатрян.

Он также заверил, что во время мартовских событий 2008 года армия участвовала в политических процессах, о чем свидетельствует секретный приказ 0038, предусматривающий переход войск на казарменное положение, создание высокопрофессиональных, мобильных военных отрядов, которые были снабжены табельным оружием: «Это оружие было «чистым», не зарегистрированным, скорее всего, из него стреляли в демонстрантов, а затем оно было собрано. Есть факты, что по демонстрантам стреляли из этого оружия, не находящегося на учете».