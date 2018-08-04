Суббота, 4 Августа 2018 03:05

АрмИнфо. Бывший глава аппарата президента РА Армен Геворкян обвиняется в препятствовании правосудию. Об этом в эфире Общественного телевидения сообщил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

Поводом для возбуждения дела послужили материалы "Викиликс", согласно которым бывший судья Конституционного суда Валерий Погосян пожаловался сотрудникам посольства США в Армении на то, что на него оказывает давление глава аппарата президента Кочаряна с тем, чтобы он защищал угодную властям позицию при рассмотрении иска оппозиции по обжалованию итогов президентских выборов.

По указанной статье Геворкян может быть осужден на 6 лет лишения свободы. Он выпущен под подписку о невыезде.