Пятница, 3 Августа 2018 18:11

АрмИнфо.Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером-министром Армении Николом Пашиняном 17 августа организовать митинги в различных странах мира.

"Призываем армян Диаспоры 17 августа провести митинги в различных странах мира, на площадях, перед посольствами, армянскими центрами в знак солидарности с Пашиняном. Очень важно, чтобы весь мир осознал, что Пашинян пользуется безоговорочной поддержкой армян Диаспоры",- говорится в заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян в честь 100 дней своего избрания на посту главу кабмина объявил 17 августа в 18:30 митинг на площади Республики. Как заявил Пашинян, во время митинга он отчитается за проделанную работу и расскажет о предстоящих планах по обеспечению "прыжковидного" развития Армении. "Будущее будет светлым и радостным",- заверил Пашинян во время своего видеообращения.