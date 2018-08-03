Пятница, 3 Августа 2018 17:13

АрмИнфо. За первое полугодие 2018 года Генпрокуратура Армении провела 46 проверок в различных госучреждениях, ведомствах и ГНКО.

По итогам проверок было возбуждено 13 уголовных дел, выявленный Генпрокуратурой ущерб государству вследствие различных преступлений составил 2 млрд 442 млн 807 тыс драмов.

Так в сфере сельского хозяйства по фактам халатности и злоупотреблениями должностными полномочиями было возбуждено 4 уголовных дела. Одно уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением возбуждено в ГНКО "Ереванский педуниверситет". Аналогичные преступления были выявлены в ГНКО "Центр содействия покупкам", в Управлении госимущества, Нацпарке "Севан", двух горнорудных компаниях Гегаркуникской области.

Одно уголовное дело по факту халатности и фальсификации документов возбуждено в Минкульте. Еще одно дело возбуждено в ЗАО "Общественное телевидение Армении" по фактам хищения в особо крупных размерах, фальсификации документов, нанесения ущерба интересам государства.

В подотчетный период в судебном порядке было восстановлено 12 млн 243 тыс драмов на основе одного иска. А 36 исков на сумму в 716 млн 707 тыс драмов находятся в стадии рассмотрения.