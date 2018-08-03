Пятница, 3 Августа 2018 16:52

АрмИнфо. В графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова не запланировано встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Москве. Об этом на брифинге, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

<В графике такой встречи нет. Я о ней не знаю, мы постоянно находимся на контакте с коллегами по разным вопросам>, - сказал Захарова.