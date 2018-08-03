Пятница, 3 Августа 2018 16:47

АрмИнфо. Вопросы армяно-российского сотрудничества обсудили сегодня глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и посол России в РА Сергей Копыркин.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, в ходе встречи Ванецян подчеркнул, что тесное сотрудничество между спецслужбами Армении и России еще более укрепляет дружеские связи между странами.

Согласившись с мнением собеседника, Копыркин отметил, что Армения является важнейшим партнером России по совместным действиям в ряде направлений.

Стороны выразили готовность продолжить и еще более активизировать сотрудничество между спецслужбами двух стран по всем возможным направлениям.