Пятница, 3 Августа 2018 16:44

АрмИнфо. Beeline подвел итоги розыгрыша , в результате чего победители посетили административный офис компании, где получили свои призы. Как сообщает пресс-служба компании, победителями стали Артур Хачатрян, который выиграл путевку в Египет на двоих, а Армине Арутюнян и Кристине Пепелян - получили смартфоны Xiaomi Redmi 5A. Победителям конкурса призы вручил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Была организована экскурсия по новому офису Beeline. <Мы всегда рады принимать наших любимых абонентов, особенно по такому приятному поводу. Надеюсь, что эти призы станут для вас поводом еще раз воспользоваться простыми, удобными и выгодными услугами роуминга и постоянно быть на связи с родными во время путешествий>, - отметил А. Пятахин.

Напомним, что конкурс и розыгрыш проводились с 19 по 31 июля, для участия в котором необходимо было на официальной странице Beeline Armenia в Facebook под соответствующей публикацией о розыгрыше оставить интересный и позитивный комментарий, содержащий слово <роуминг> и описывающий услугу <Роуминг пакет>.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy"