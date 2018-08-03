|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|За первое полугодие 2018года Генпрокуратура Армении провела 46 проверок, были выявлены нарушения на сумму в 2,5 млрд драмов
|Захарова: Встреча Лаврова и Мнацаканяна не запланирована
|Посол России: Армения является важнейшим партнером России по совместным действиям в ряде направлений
|Beeline подвел итоги розыгрыша
|Председатель Национального Собрания Армении обратился с посланием к езидскому народу в канун четвертой годовщины геноцида езидов
|Представители МККК встретились с попавшим в плен к Азербайджану гражданином Армении Кареном Казаряном
|Соглашение о совместной системе связи ВС стран СНГ внесут на рассмотрение Совета глав правительств
|Советник президента Арцаха по особым поручениям заявил о неприемлемости Мадридских принципов для армянской стороны
|Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании
|Тела четырех погибших при пожаре в Сочи в ближайшее время отправят в Армению
|Министр обороны Армении не исключил возможности переговоров по получению третьего оружейного кредита от России
|Давид Тоноян заверил: Поставки российского оружия Армении продолжаются
|Замминистра обороны России назвал некорректными сведения СМИ о возможном прекращении поставок российского оружия Армении в рамках военного кредита
|ЕАБР предоставит Республике Армении грант в размере 1 млн долларов США из средств ЕФСР
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го августа
|Мнацаканян: Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
|Замминистра обороны России высоко оценил военное сотрудничество между РФ и РА
|Посол Индии отметил потенциал развития армяно-индийских отношений
|Мгер Григорян: Деятельность британских компаний в Армении важна и с точки зрения формирования полностью удовлетворящей правительство бизнес-среды
|Министерство обороны Армении выясняет обстоятельства появления в войсках некачественных подштанников
|Гюмрийские школьники посетили административный офис Beeline
|Глава ССС не исключил вызова на допрос Саржа Сагсяна и Овика Абрамяна в рамках дела о событиях 1-го марта
|Представительница Армении Ромелла Тамарян стала <Второй вице-мисс СНГ-2018>
|Евразиатский фонд стабилизации и развития предоставит Армении $1 млн для маммографических исследований в областях
|Генпрокуратура Армении выявила новые случаи злоупотребления на этот раз в Комитете водхоза - хищения составили сотни миллионов драмов
|Что такое хорошо и что такое плохо - объяснили судьям
|Правительство Армении пока не намерено инициировать процесс дополнительного попуска воды из озера Севан
|Генсеку ОДКБ позволили вернуться к работе в Москвe
|Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
|Гражданин Турции попытался незаконно пересечь армяно-турецкую границу
|Возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных служб социального содействия мэрии Еревана
|Глава СCC Армении не обладает информацией о российском гражданстве объявленного в розыск экс-министра обороны Микаэла Арутюняна
|Арарат Мирзоян о выдвижении кандидатуры артиста-комика Айка Марутяна на пост столичного мэра: <Полгода назад и нас всерьез не воспринимали>
|Первый вице-премьер: Оценки РПА ситуации в стране, в основном, далеки от объективности
|Глава Специальной следственной службы Армении ответил министру иностранных дел России
|Глава ССС о связи с Фондом «Сороса»: глупости не комментирую
|Глава ССС: Обвинения в отношении Кочаряна крайне очевидны, четки и обоснованы
|Баку обратился к ОБСЕ с призывом потребовать от Еревана "прекратить применение силы против Азербайджана"
|Аппарат президента Армении передал позицию Армена Саркисяна относительно ареста Роберта Кочаряна
|Защита генсека ОДКБ ходатайствует: разрешить ему вылет в Москву
|По факту хищений в медцентре, руководимом сватом Сержа Саргсяна, возбуждено уголовное дело
|Бако Саакян встретился с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
|Защита обжаловала решение суда первой инстанции об аресте Роберта Кочаряна
|В первом полугодии 2018 года для получения пристанища в Армении обратились 108 граждан из разных стран
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Компания олигарха Самвела Алексаняна рассчиталась с бюджетом, выплатив около $11 млн.
|Зограб Мнацаканян: Для армянской стороны приоритетами в переговорном процессе являются статус и безопасность Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" о плановых отключениях
|Минсельхоз Армении впредь будет закупать воду только в стеклянных бутылках
|Пашинян: Революция в Армении продолжается
|Федор Лукьянов: Избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов безусловный приоритет "революционной" власти в Армении
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Пашинян и Жан обсудили предстоящий саммит Франкофонии
|Пашинян инициировал 17 августа митинг на Площади Республики
|Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны
|4 резидента Стартап Инкубатора Beeline получили призы на Sevan Startup Summit-2018
|Генпрокуратура Армении выявила случаи нанесения ущерба госинтересам при предоставлении налоговых льгот
|Серджио Маттарелла: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы
|В Ереване открылся Армяно-итальянский региональный центр по сохранению и восстановлению культурного наследия
АрмИнфо. Beeline подвел итоги розыгрыша , в результате чего победители посетили административный офис компании, где получили свои призы. Как сообщает пресс-служба компании, победителями стали Артур Хачатрян, который выиграл путевку в Египет на двоих, а Армине Арутюнян и Кристине Пепелян - получили смартфоны Xiaomi Redmi 5A. Победителям конкурса призы вручил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
Была организована экскурсия по новому офису Beeline. <Мы всегда рады принимать наших любимых абонентов, особенно по такому приятному поводу. Надеюсь, что эти призы станут для вас поводом еще раз воспользоваться простыми, удобными и выгодными услугами роуминга и постоянно быть на связи с родными во время путешествий>, - отметил А. Пятахин.
Напомним, что конкурс и розыгрыш проводились с 19 по 31 июля, для участия в котором необходимо было на официальной странице Beeline Armenia в Facebook под соответствующей публикацией о розыгрыше оставить интересный и позитивный комментарий, содержащий слово <роуминг> и описывающий услугу <Роуминг пакет>.
Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy"
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|За первое полугодие 2018года Генпрокуратура Армении провела 46 проверок, были выявлены нарушения на сумму в 2,5 млрд драмов
|Захарова: Встреча Лаврова и Мнацаканяна не запланирована
|Посол России: Армения является важнейшим партнером России по совместным действиям в ряде направлений
|Beeline подвел итоги розыгрыша
|Председатель Национального Собрания Армении обратился с посланием к езидскому народу в канун четвертой годовщины геноцида езидов
|Представители МККК встретились с попавшим в плен к Азербайджану гражданином Армении Кареном Казаряном
|Соглашение о совместной системе связи ВС стран СНГ внесут на рассмотрение Совета глав правительств
|Советник президента Арцаха по особым поручениям заявил о неприемлемости Мадридских принципов для армянской стороны
|Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании
|Тела четырех погибших при пожаре в Сочи в ближайшее время отправят в Армению
|Министр обороны Армении не исключил возможности переговоров по получению третьего оружейного кредита от России
|Давид Тоноян заверил: Поставки российского оружия Армении продолжаются
|Замминистра обороны России назвал некорректными сведения СМИ о возможном прекращении поставок российского оружия Армении в рамках военного кредита
|ЕАБР предоставит Республике Армении грант в размере 1 млн долларов США из средств ЕФСР
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го августа
|Мнацаканян: Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
|Замминистра обороны России высоко оценил военное сотрудничество между РФ и РА
|Посол Индии отметил потенциал развития армяно-индийских отношений
|Мгер Григорян: Деятельность британских компаний в Армении важна и с точки зрения формирования полностью удовлетворящей правительство бизнес-среды
|Министерство обороны Армении выясняет обстоятельства появления в войсках некачественных подштанников
|Гюмрийские школьники посетили административный офис Beeline
|Глава ССС не исключил вызова на допрос Саржа Сагсяна и Овика Абрамяна в рамках дела о событиях 1-го марта
|Представительница Армении Ромелла Тамарян стала <Второй вице-мисс СНГ-2018>
|Евразиатский фонд стабилизации и развития предоставит Армении $1 млн для маммографических исследований в областях
|Генпрокуратура Армении выявила новые случаи злоупотребления на этот раз в Комитете водхоза - хищения составили сотни миллионов драмов
|Что такое хорошо и что такое плохо - объяснили судьям
|Правительство Армении пока не намерено инициировать процесс дополнительного попуска воды из озера Севан
|Генсеку ОДКБ позволили вернуться к работе в Москвe
|Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
|Гражданин Турции попытался незаконно пересечь армяно-турецкую границу
|Возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных служб социального содействия мэрии Еревана
|Глава СCC Армении не обладает информацией о российском гражданстве объявленного в розыск экс-министра обороны Микаэла Арутюняна
|Арарат Мирзоян о выдвижении кандидатуры артиста-комика Айка Марутяна на пост столичного мэра: <Полгода назад и нас всерьез не воспринимали>
|Первый вице-премьер: Оценки РПА ситуации в стране, в основном, далеки от объективности
|Глава Специальной следственной службы Армении ответил министру иностранных дел России
|Глава ССС о связи с Фондом «Сороса»: глупости не комментирую
|Глава ССС: Обвинения в отношении Кочаряна крайне очевидны, четки и обоснованы
|Баку обратился к ОБСЕ с призывом потребовать от Еревана "прекратить применение силы против Азербайджана"
|Аппарат президента Армении передал позицию Армена Саркисяна относительно ареста Роберта Кочаряна
|Защита генсека ОДКБ ходатайствует: разрешить ему вылет в Москву
|По факту хищений в медцентре, руководимом сватом Сержа Саргсяна, возбуждено уголовное дело
|Бако Саакян встретился с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
|Защита обжаловала решение суда первой инстанции об аресте Роберта Кочаряна
|В первом полугодии 2018 года для получения пристанища в Армении обратились 108 граждан из разных стран
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Компания олигарха Самвела Алексаняна рассчиталась с бюджетом, выплатив около $11 млн.
|Зограб Мнацаканян: Для армянской стороны приоритетами в переговорном процессе являются статус и безопасность Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" о плановых отключениях
|Минсельхоз Армении впредь будет закупать воду только в стеклянных бутылках
|Пашинян: Революция в Армении продолжается
|Федор Лукьянов: Избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов безусловный приоритет "революционной" власти в Армении
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Пашинян и Жан обсудили предстоящий саммит Франкофонии
|Пашинян инициировал 17 августа митинг на Площади Республики
|Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны
|4 резидента Стартап Инкубатора Beeline получили призы на Sevan Startup Summit-2018
|Генпрокуратура Армении выявила случаи нанесения ущерба госинтересам при предоставлении налоговых льгот
|Серджио Маттарелла: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы
|В Ереване открылся Армяно-итальянский региональный центр по сохранению и восстановлению культурного наследия
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