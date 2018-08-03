Пятница, 3 Августа 2018 16:39

АрмИнфо. Накануне ночью сотрудники Международного Комитета Красного Креста встретились с попавшим в плен к Азербайджану гражданином РА Кареном Казаряном. Об этом на своей страничке в facebook написала супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

По ее словам, Казарян в добром здравии, ему было передано письмо матери. "Сам Карен также сообщил сотрудникам МККК, что с ним все нормально",- написала Акопян.

Она также отметила, что эту информацию ей передал глава делегации МККК в Армении Доминик Лиегм. Акопян сообщила, что уже поговорила с матерью Казаряна и передала ей имеющуюся у нее информацию.

Отметим, что Казарян, который страдает психическим расстройством, попал в плен к азербайджанской стороне 15 июля. Однако Баку попытался представить его в качестве диверсанта. Меж тем, есть все необходимые документы о том, что Казарян по медицинским показаниям вообще не служил в армии. Более 17 дней Азербайджан, нарушая все международные конвенции, не допускал к пленному представителей МККК и не публиковал никаких сведений о нем.

На днях Анна Акопян побывала в семье Карена Казаряна, побеседовала с родителями плененного и пообещала сделать все возможное чтобы придать факту международный резонанс.