Пятница, 3 Августа 2018 16:39

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян обратился с посланием к езидскому народу в канун четвертой годовщины геноцида езидов В послании, в частности, говорится: "Дорогие езиды, сегодня вновь склоняем головы перед памятью безвинных жертв геноцида езидского народа, осуществленного в 2014 году на контролируемых боевиками террористических группировок территориях Республики Ирак.

В четвертую годовщину этого чудовищного преступления армянский народ и власти Армении не только выражают поддержку братскому

езидскому народу, но и подтверждают свою решимость продолжать борьбу за осуждение и предотвращение геноцидов.

Ужасно, но спустя лишь столетие после Геноцида армян целый народ разделил судьбу западных армян и на своей исторической родине подвергся резне и депортации из-за национальной и религиозной принадлежности, как в 1915 году, когда в Османской империи опустошались езидские поселения Васпуракана, Эрзрума, Карса и других провинций. У нас одна судьба - вместе теряли родину, в мае 1918-го защищали родину в Сардарапате и Баш-Апаране и вновь созидали Армению. Это наш общий дом, где созданы все условия для благополучия, развития и сохранения национально-культурной идентичности живущих в Армении езидов и других народов. Поэтому Армения одной из первых откликнулась на постигшее езидский народ в 2014 г. несчастье и в самых высоких мировых инстанциях потребовала предпринять действенные шаги для прекращения этого преступления против человечества. А парламент РА 16 января 2018 г. признал это как геноцид и, выразив солидарность с езидским народом, потребовал посредством международных механизмов преследования и расследования совершенных злодеяний, привлечения к ответственности лиц, совершивших международные преступления. От имени парламента РА и себя лично выражаю поддержку всему езидскому народу, разделяю вашу скорбь и преклоняюсь перед памятью тысяч безвинных жертв. Надеюсь, что вопреки всем испытаниям, езидский народ будет и впредь жить, развиваться и созидать".