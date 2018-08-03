Пятница, 3 Августа 2018 16:31

АрмИнфо. Проект соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран Содружества будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Заседание экспертной группы по согласованию документа завершилось в штаб-квартире СНГ в Минске 2 августа. В нем приняли участие полномочные представители и эксперты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также секретариата Совета министров обороны и Исполнительного комитета СНГ. "С учетом поступивших замечаний и предложений проект документа, разработанный Генеральным штабом Вооруженных Сил России, был согласован. Исполнительный комитет СНГ направит материалы заседания для внутригосударственного согласования проекта соглашения в страны Содружества и в секретариат Совета министров обороны, после чего документ в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

Планируется, что совместная система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать в интересах обеспечения необходимого качества управления за счет наиболее полного и эффективного использования ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи стран - участниц соглашения. "В документе, в частности, определены основные задачи объединенной системы связи. Это предоставление требуемых услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации, функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ", - пояснили в пресс-службе Исполкома.

Ожидается, что принятие соглашения в дальнейшем позволит определить общие взгляды на развитие системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству в этой сфере, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой (оборудованием) связи.