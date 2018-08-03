Пятница, 3 Августа 2018 15:56

АрмИнфо. Мадридские принципы не приемлемы для армянской стороны, в качестве основы урегулирования карабахского конфликта. Об этом на митинге в Кашатаге заявил председатель самой большой парламентской партии Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) "Свободная Родина", советник президента Нагорного Карабаха по особым поручениям Араик Арутюнян.

Он напомнил, что говорил о неприемлемости Мадридских принципов еще в бытность свою премьер-министром НКР. "Односторонние уступки в карабахском вопросе не приемлемы, нет освобожденных или "оккупированных" территорий - есть очерченные Конституцией и кровью границы Республики Арцах, которая является свободным и суверенным государством",- заявил Арутюнян, при этом подчеркнув, что Арцах является неотъемлемой частью Армении.

"Власти Армении и Арцаха в этом направлении осуществляют координированную политику. И во имя нашей единой Родины мы всегда должны быть готовы к борьбе",- заявил Арутюнян, подчеркнув, что происходящие в Армении реформы только будут укреплять позиции армянской стороны в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.