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 Пятница, 3 Августа 2018 15:53
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Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании

Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании

АрмИнфо. Омбудсмен РА Арман Татоян на международной конференции в Иордании представил опыт Армении в сфере защиты прав человека.

По мнению участников конференции, этот опыт признан в Европе одним из лучших.  Участники конференции признали достижения Армении в сфере защиты прав человека. В этом контексте была достигнута договоренность об обмене опытом между защитниками прав человека Иордании, Ливана и Армении. 

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