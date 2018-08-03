Пятница, 3 Августа 2018 15:47

АрмИнфо. Тела четырех погибших при пожаре в Сочи в ближайшее время отправят в Армению. Об этом сообщает портал "Россия.Кубань".

Согласно источнику, на данный момент на связь вышли родственники четырех погибших. Они прибыли в Сочи накануне. Все транспортные расходы администрация города взяла на себя. С родными жертв трагедии встретился мэр Сочи. "Хочу еще раз выразить самые искренние соболезнования. Это тяжелая утрата. Мы оказываем помощь сейчас, готовы и дальше помогать вам. Специалист администрации города постоянно вас везде сопровождает. Все необходимые справки без лишних проволочек вам уже сделали. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите мне напрямую. И мы все решим, заявил глава городской администрации Анатолий Пахомов. В свою очередь, вице-мэр города Эдуард Волков отметил, что сейчас обсуждается вопрос транспортировки тел. Родственники между самолетом и автомобилем выбрали второй вариант. Дорога займет около суток. "Остальные родственники сейчас разыскиваются, связываемся с другими муниципальными образованиями, в ближайшее время вопрос с ними будет решен, и им также будет оказана всесторонняя помощь", - сказал Эдуард Волков

Пожар произошел утром 30 июня на улице Просвещения, 81 в Адлерском районе курорта. Выгорели навес для общепита и соседняя с ним временная металлическая хозяйственная конструкция, не предназначенная для проживания и располагавшаяся на полосе отвода РЖД. После пожара нашли тела восьмерых погибших, в том числе ребенка. Сегодня следователи сообщили о том, что число погибших в пожаре выросло до 10 человек. Из-за чего возник пожар, еще предстоит выяснить. По одной из версий, причиной мог стать непотушенный мангал, по другой - самогонный аппарат. Проверку по факту инцидента проводит прокуратура. Но уже сейчас следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сотрудникам служб еще предстоит изучить документы и найти хозяина сгоревшего здания. Выяснилось, что до пожара мэрия Сочи обращалась в полицию, МЧС и пожнадзор с просьбой навести порядок в самострое. О том, что могут быть жертвы в печально прославившейся накануне адлерской постройке, сочинские профильные ведомства были извещены загодя. Теперь правовую оценку действиям чиновников даст прокуратура.