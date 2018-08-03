Пятница, 3 Августа 2018 15:45

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключил возможности переговоров по получению третьего оружейного кредита от России. Об этом Тоноян заявил в беседе с журналистами.

При этом он отметил, что в настоящее время пока по этому вопросу переговоры не ведутся. Тоноян также напомнил, что Армения получает оружие не только в рамках российского военного кредита, но и закупает его из разных стран мира, однако отказался указать из каких именно стран.

Отметим, что Тоноян и замминистра обороны РФ Александр Фомин опровергли информацию СМИ о возможном прекращении поставок российского оружия Армении в рамках стомиллионного кредита с Россией. Ранее Армения уже получила от России двухсотмиллионный оружейный кредит, который, по словам того же Тонояна, полностью выполнен.