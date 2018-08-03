Пятница, 3 Августа 2018 15:01

АрмИнфо.Процесс поставок российского оружия Армении в рамках стомиллионного военного кредита не был прекращен. Об этом в Дилижане в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян. Он заверил, что процесс поставок российского оружия Армении продолжается по сей день. Министр также напомнил, что Армения закупает оружие не только у стран-членов ОДКБ, но и у других стран, не являющихся членами организации.

Касаясь вопроса отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего в качестве обвиняемого в Армении по уголовному делу 1 марта 2008 года, Тоноян сообщил, что российская сторона не поднимала перед Минобороны Армении вопроса о прекращении уголовного преследования Хачатурова.

По его словам, пока не обсуждалась также новая кандидатура вместо Хачатурова на этом посту. "Думаю, что Армения должна председательствовать в ОДКБ до завершения предусмотренного срока",- отметил министр, добавив, что вопрос о продолжении председательства Армении в ОДКБ должен быть решен на коллегиальной основе.

Отметим, что в СМИ просочилась информация, согласно которой Россия из-за уголовного преследования Хачатурова намерена прекратить поставки оружия Армении в рамках стомиллионного кредита. Однако сегодня замминистра обороны России Александр Фомин также не подтвердил эту информацию. "Это не корректная информация, и я ее не подтверждаю",- заявил он.