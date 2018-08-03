Пятница, 3 Августа 2018 13:39

АрмИнфо. Муссируемые в СМИ слухи о том, что Россия может прекратить поставки оружия Армении в рамках 100-миллионного кредитного соглашения, являются некорректными. Об этом в беседе с журналистами в армянском Дилижане заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.

<Это некорректные сведения, я их не подтверждаю>,- заявил он, касаясь публикаций СМИ о том, что отзыв Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и его уголовное преследование в Армении, привели к проблемам в армяно-российских отношениях, результатом чего может стать прекращение поставок российского оружия РА в рамках стомиллионного военного кредита.

Более того, подчеркнул он, российская сторона обсуждает с руководством Минобороны Армении актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. "У нас создана солидная нормативно-правовая база - свыше 60 договоров и соглашений. Не всякая страна может похвастаться таким наследием", - добавил Фомин.

Он напомнил, что у России с Арменией существуют Объединенная система ПВО и Объединенная группировка войск. Эти структуры всячески усовершенствуются и укрепляются. Генерал убежден, что достигнутый уровень взаимодействия между странами обеспечивает решение любых текущих задач и адекватное реагирование на изменение обстановки. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг отзыва Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего в качестве обвиняемого в рамках дела 1 марта 2008 года, Александр Фомин отметил: "Армения вершит правосудие".