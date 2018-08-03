Пятница, 3 Августа 2018 11:59

АрмИнфо.Евразийский банк развития (ЕАБР), управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), и Республика Армения подписали соглашение о предоставлении гранта на сумму 1 млн долларов США из средств Фонда для финансирования проекта <Усовершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения>. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Соответствующий документ в апреле этого года подписали председатель Правления ЕАБР А.Ю. Бельянинов и Министр финансов Республики Армения В.С. Арамян.

Проект нацелен на совершенствование методов профилактики, раннего выявления и лечения неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медицинской помощи и будет реализован в трех регионах Республики Армения с наиболее высоким уровнем бедности: Лорийский, Сюникский, Тавушский марзы.

Исследования показывают, что заболеваемость во многих случаях связана с отсутствием четко определенной инфраструктуры общественного здравоохранения, обеспечивающего контроль факторов, вызывающих рак, а также с отсутствием базовой медико-санитарной профилактики и скрининговых услуг для большей части населения. Таким образом, заболеваемость и смертность можно значительно сократить при помощи раннего диагностирования и различных мер профилактики в ходе оказания первичной медицинской помощи.

Проект предусматривает: расширение программы по НИЗ с целью профилактики рака молочной железы в возрастной группе женщин 50-69 лет в указанных регионах Армении; развитие институционального потенциала первичной медицинской помощи в части диагностики рака молочной железы, в том числе приобретение мобильного блока маммографии для скрининга рака молочной железы, его техническое обслуживание и обучение специалистов; внедрение новой модели непрерывного образования для медицинских работников первичной медицинской помощи путем разработки и реализации интернет-образовательной программы для специалистов ПМП, а также сертификационной программы для врачей семейной медицины; проведение профилактических осмотров.

2 августа на заседании Правительства Армении был одобрен проект указа Президента Республики Армения о предоставлении гранта из средств ЕФСР на сумму 1 млн долларов США для финансирования проекта <Усовершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения>.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США был учрежден 9 июня 2009 года Правительствами тех же шести стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности, и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства-участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.